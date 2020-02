Nuova Andria e Football Academy Andria in campo per la “Festa Champions”

Un momento di festa per celebrare gli ottavi di Champions League tra Atalanta e Valencia, una bella coincidenza celebrata con lo spirito di due società impegnate nella crescita dei giovani talenti. Nuova Andria e Football Academy Andria scendono in campo. La prima, guidata da Vincenzo Carbutti, dallo scorso anno è affiliata al Valencia tramite l’adesione al progetto Formaciòn Valencia Italia, la seconda, guidata dalla famiglia Di Bari, è affiliata alla “dea” della Serie A, l’Atalanta. Ottavi di Champions a San Siro, Festa Champions presso il Centro Andria Sport (ex Arca). Un bel momento dove i piccoli talenti delle due società (i nati dal 2008 al 2011) sono scesi in campo per disputare la propria gara di andata. La vittoria più bella è stata solo una: il divertimento di tutti i bambini.

Il secondo appuntamento si disputerà in occasione del match di ritorno, il 10 marzo, presso il Centro Sportivo Giulio Cesare di via Canosa. Le due società andriesi hanno scelto modelli di ispirazione diversi ma finalizzati entrambi alla crescita dei giovani. Il primo passaggio fondamentale per Nuova Andria e Football Academy Andria è senza dubbio la formazione dei propri tecnici. Sono loro che devono trasmettere nei piccoli atleti le nozioni giuste per diventare campioni del domani.

Sul campo di San Siro è finita 4-1 per l’Atalanta, un match storico per la società nerazzurra di Bergamo. Anche i due Presidenti andriesi non potevano che auspicare lo stesso risultato, al di là di ogni preconcetto. In Europa bisogna tifare Italia, ad Andria nonostante l’appartenenza a due società distinte bisogna tifare per i talenti andriesi. E queste occasioni non possono che essere costruttive.

Il servizio.