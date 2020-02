Violento nubifragio, fulmine colpisce il crocifisso in cima alla Parrocchia Sacro Cuore

Sarà anche stata una perturbazione passeggera ma qualche problema lo ha creato lo stesso. Tuoni, fulmini e precipitazioni intense hanno fatto piovere disagi ad Andria che, in pochi minuti, si è ritrovata sommersa d’acqua dopo il violento temporale che si è scatenato nella tarda serata di ieri sulla città.

Uno scenario, purtroppo, del tutto simile a quello visto altre volte: traffico in tilt nell’ora di punta, tombini saltati, cantine completamente invase dall’acqua e poi strade e marciapiedi allagati, così da rendere la vita difficile ad automobilisti e pedoni.

Ma i problemi sono arrivati anche sotto forma di fulmini, come quello che ha colpito il crocifisso in ferro posto in cima al tetto della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù.

Una saetta molto potente, a quanto pare, tanto da danneggiare la base in pietra che regge la croce. Una parte consistente si è staccata dal resto della struttura precipitando sul marciapiede, accanto alla scalinata della chiesa, che in quel momento era chiusa. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale. Fortunatamente, anche per via del nubifragio in corso, non c’erano passanti quando la grossa pietra è caduta dal cielo. E grazie al cielo non si è fatto male nessuno!