Comunali 2020, Zinni: «Giovanna Bruno è un’ottima candidata»

«Apprendo della proposta del segretario cittadino del Partito Democratico Giovanni Vurchio, di chiedere la disponibilità all’avvocatessa Giovanna Bruno ad essere la candidata sindaco del centrosinistra, e non posso che accoglierla con grande piacere». Interviene così, in una nota, il consigliere regionale capogruppo di “Emiliano Sindaco di Puglia”, Sabino Zinni.

«Giovanna è un’amica, una stimata professionista e una di quelle figure che assomma in sé tutte le caratteristiche per essere una candidata solida, autorevole e rappresentativa delle diverse anime di una città che ha bisogno di rialzarsi. Ricostruire Andria partendo dalle macerie lasciate dal centrodestra sarà un compito titanico e sono convinto che Giovanna Bruno con la sua esperienza e la sua dedizione, potrà essere la persona giusta per farlo. E, mi si permetta di aggiungere, con la sua sensibilità di donna e di madre.

Ringrazio il segretario Giovanni Vurchio per il suo prezioso lavoro di tessitura e di mediazione fra le parti, nonché di sintesi. Auspico che tutto il mondo progressista andriese, quello partitico, come quello civico, possa e voglia convergere sulla proposta del Partito Democratico. Auspico che ciascuna forza lo faccia portando in dote le proprie idee, le proprie proposte, le proprie soluzioni, così da comporre un programma e una squadra, che possa fungere da pilastro portante per la rinascita di Andria».