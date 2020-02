Carnevale “culturale” con l’associazione ArtTurism il 23 febbraio

Un calice di vino, uno splendido panorama, e tanta tanta cultura…tutto questo si terrà domenica 23 febbraio 2020 durante “Carnevale in Cultura“.

In pieno periodo carnevalesco, in cui tutto è finzione, con maschere colorate, personaggi della tradizione popolare, e tanto divertimento, l’associazione culturale ArtTurism ha organizzato un doppio appuntamento culturale in cui il tema centrale è la finzione.

Partendo dalle maschere apotropaiche presenti sul campanile di San Domenico per arrivare alla finzione narrativa del poema dantesco.

All’interno della chiesa rupestre di Santa Croce, dalle ore 10:30 alle ore 12:00, si terrà una visita guidata, a seguire lettura e interpretazione di alcuni passi della Divina Commedia collegati al ciclo pittorico qui presente.

Dalle 11:30 alle 12:30 invece un altro momento culturale con degustazione finale a base di vini e prodotti tipici locali si terrà all’interno della chiesa di San Domenico. Un’esperta guida turistica accompagnerà i visitatori alla scoperta dell’ex convento dei frati domenicani per poi guidarli alla volta dello splendido campanile in stile barocco, sul quale sarà possibile salire e ammirare lo skyline della città di Andria, e da cui si scorge anche il maniero federiciano.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale ArtTurism – Arte, Cultura, Territorio in collaborazione con la cooperativa sociale Puglia Social Club. Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 392/6948919 o 331/5851859.