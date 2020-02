Via Montegrappa e via Puccini, 3Place: «87 alberi su 96 abbattuti nel corso del tempo»

«I 96 alberi dello spartitraffico di via Montegrappa e via Puccini dei quali 87 abbattuti nel corso degli anni. Qui a dire il vero oltre alla incapacità di manutenerli nel tempo c’è anche un grave problema di progettazione e quindi di scelta della pianta». E’ quanto scrive in una nota l’associazione 3Place.

«Nella speranza che i tuoi figli o i tuoi nipoti possano riuscire a vivere su questo unico pianeta che abbiamo…e che vengano a bussarti per chiederti “perché lo hai fatto??!”…ti diciamo grazie per la tua incompetenza! Perché la non corretta progettazione e la relativa non adeguata manutenzione di un albero è figlia di incompetenza in questo ambito!

Via Montegrappa e via Puccini andria, febbraio 2020: una delle strade con più alto tasso di traffico veicolare. Ben 87 alberi su 96 sono stati tagliati a raso nel corso degli anni! E tu che pensi? pensi bene di non piantare più! ma qualcuno a questo gli avrà spiegato la vitale funzione di un albero?????? A noi cittadini una sola preghiera:difendiamo con i denti gli alberi che abbiamo e sopratutto svegliamoci tutti…ci stanno rubando il futuro!».