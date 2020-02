Tosap al mercato settimanale, Confcommercio: «Rilancio di un settore dalle enormi potenzialità»

Le associazioni di categoria che rappresentano gli oltre 600 operatori del mercato settimanale del lunedì hanno incontrato ieri pomeriggio, 18 febbraio, a Palazzo di Città, il commissario prefettizio, Gaetano Tufariello, per affrontare il tema e trovare una soluzione all’eliminazione della esenzione della Tosap al mercato di Andria. La decisione, lo ricordiamo, è stata assunta dalla gestione commissariale del Comune di Andria, con i poteri di consiglio comunale, che ha deliberato di annullare le modifiche all’articolo 32 del Regolamento comunale sulla Tassa per l’’occupazione di spazi e aree pubbliche, approvate con deliberazione consigliare n. 10 del 12 marzo 2002. Nello specifico, furono aggiunti all’art. 32 il comma 3, che prevedeva l’esenzione dalla Tosap delle occupazioni del mercato settimanale, e il comma 4, che stabiliva l’entrata in vigore delle esenzioni dal 1° gennaio 2002 riguardo alle occupazioni permanenti e con vigenza dalla data di esecutività di tale deliberazione per le occupazioni temporanee.

«Ieri pomeriggio al tavolo con la gestione commissariale abbiamo raggiunto un’intesa che va a tutto vantaggio degli operatori del mercato. Siamo soddisfatti per il lavoro che abbiamo svolto insieme ai rappresentanti delle altre associazioni di categoria, CasAmbulanti, UniPuglia, Federcommercio e BatCommercio2010. I dettagli dell’accordo che è emerso, a cui siamo giunti dopo un lungo confronto con la gestione commissariale, il segretario generale e i responsabili di alcuni settori come il Suap, le finanze e il commercio, sarà illustrato la prossima settimana in un’assemblea generale che stiamo organizzando con tutti gli operatori del mercato settimanale di Andria. Auspichiamo che questo possa anche diventare il momento giusto per il rilancio del settore dalle enormi potenzialità», spiegano Claudio Sinisi, delegato Confcommercio di Andria e Michele Scarcelli, Fiva Confcommercio Bat.