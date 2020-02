Pranzo sociale e raccolta fondi per l’associazione “Si può fare!”

I ragazzi dell’associazione Si può fare! hanno iniziato, già da tempo, un cammino di inclusione sociale, cimentandosi nei diversi ruoli della ristorazione, dal cameriere all’aiuto chef, per giungere, infine, alla realizzazione di un Ristorante sociale in pianta stabile.

Se desideri aiutare i ragazzi a portare a termine il progetto “FaCtA non verba” per costruire insieme il Ristorante, prenota un tavolo al pranzo sociale che si terrà domenica 23 febbraio 2020, alle ore 13:00, in contrada Guardiola km 1 dal SS. Salvatore ad Andria.

Sarai a tavola con lo chef Antonio Sgarra e, a fine pasto, potrai gustare i dolci della pasticceria LaCrì di Andria.

Quella di domenica 23 febbraio è la Facta n° 2 #FACTACARNEVALE, infatti, l’intero pranzo è dedicato al Carnevale.

FaCtA non verba è un percorso scandito da diverse date e collaborazioni con grandi chef del territorio per permettere ai ragazzi di affinare le proprie abilità nell’abito della ristorazione. Le loro capacità e sicurezze aumentano di pari passo con il crescere del progetto.

Per maggiori informazioni e prenotazioni chiama i numeri 338 31 31 725 oppure 320 81 59 440.