La Florigel Pallavolo Andria vince a Terni con un secco 0-3

Gara in discesa e mai in discussione per la Florigel Andria arrivata in Umbria per la trasferta più lunga del campionato, vittoria netta in tre set contro il Terni che prepara i ragazzi di coach Castellaneta al poker di gare molto impegnative delle prossime settimane contro Lucera, Pineto, Macerata e Turi.

Tre set senza storia con i ragazzi ternani che hanno fatto del loro meglio per restare attaccati alla partita non mollando fino all’ultimo punto. Prova di carattere degli andriesi che hanno mostrato maturità e di aver acquisito al meglio le idee e i suggerimenti tecnici del coach, i parziali di set: 25 a 19 – 25 a 17 e 25 a 18.

Coach Castellaneta ha dovuto disporre di una rosa rimareggiata per i malanni di stagione che hanno bloccato da qualche giorno alcuni atleti. In questa gara ha potuto chiamare in causa tutti con l’esordio del giovanissimo libero Zingaro e disporre dall’inizio gara il sestetto con Cordano in regia e Sette opposto, al centro la coppia Palmisano e capitan Porro, schiacciatori Incampo e Caldarola, libero Utro.

Le parole del coach Castellaneta: “Vorrei complimentarmi con i ragazzi per come si sono approcciati alla gara di Terni. Non era una gara semplice, al contrario di quello che dice la classifica. Infatti orario di inizio gara insolito, lunga trasferta e una settimana nella quale non siamo mai riusciti ad allenarci in 12 sarebbero potuti essere gli alibi perfetti per una prestazione non brillante. Invece, sono stati bravi a partire da subito decisi e a rimanere concentrati nel corso della partita, anche una volta creato il distacco, così come avevo chiesto loro nello spogliatoio prima della gara”.

Prossima gara molto impegnativa per la Florigel, sabato 22 febbraio nel Polivalente di Via delle Querce ore 18.30, per affrontare il Lucera posizionato ad una sola lunghezza dagli andriesi e sconfitti all’andata.

TERNI vs FLORIGEL ANDRIA 0 – 3 (19/25, 17/25 e 18/25)

Andria: Cordano (0), Sette (10), Caldarola (10), Bortoletto (n.e.), Incampo (14), Porro (8), Palmisano (5), Utro (L1), Rubino (0), Cripezzi A. (1) e Zingaro (L2).

All. Leonardo Castellaneta, 2° all. Dino Galeandro.

Note: errori al servizio 10, ace 3, muri vincenti 6, punti diretti 49 (65%).

Classifica – Campionato Nazionale Serie B girone E – 2^ giornata di ritorno

Bari 35; Pineto 32; Macerata 28; Ancona 26; FLORIGEL ANDRIA 24; Osimo 24; Turi 23; Lucera 23; Loreto 21; Foligno 15; Paglieta 10; Gioia del Colle 8; Terni 1.