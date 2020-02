La candidata Sindaca Di Pilato incontra il Commissario Tufariello

Si è tenuto nella giornata di lunedì 17 febbraio un incontro tra il commissario straordinario, dott. Tufariello, e la candidata Sindaca, avv. Laura Di Pilato, per discutere di diverse questioni. In primis è stata affrontata la problematica inerente il regolamento di carico e scarico.

«Ho chiesto, così come faccio da tempo – ha dichiarato la candidata Sindaca – l’adozione del regolamento sull’attività di carico e scarico. La gestione commissariale, che ringrazio, mi ha garantito di essere da tempo al lavoro per la stesura del provvedimento che sarà presto adottato».

Durante l’incontro, l’avv. Laura Di Pilato ha avanzato altre richieste: «Ho presentato istanza di cancellazione del parcheggio a pagamento per i disabili, a cui ha fatto seguito l’impegno del dott. Tufariello di procedere alla eliminazione o quanto meno alla riduzione del costo».

Altro argomento affrontato è stato quello riguardante la piscina comunale: «L’amministrazione straordinaria si sta attivando per l’ottenimento di un finanziamento regionale al fine di ristrutturare la piscina e riaprirla quanto prima perché Andria non può essere privata dell’utilizzo di una struttura invidiata dai paesi viciniori, ma di fatto inattiva. Purtroppo, non ci sono mai stati controlli negli anni passati, nonostante le mie sollecitazioni rimaste inascoltate. Le questioni su cui ho sempre dato battaglia – conclude la candidata – e quelle che mi stanno più a cuore continuerò a seguirle prima e dopo la campagna elettorale».