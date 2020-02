Fidelis, capitan Palazzo: «Prima la salvezza. Poi resterei qui ad occhi chiusi»

Blindare la porta e trovare nell’equilibrio e nella solidità gli ingredienti fondamentali per festeggiare la salvezza. Così la Fidelis Andria ha ripreso a correre, trovando il terzo risultato utile consecutivo contro l’Agropoli e riprendendo a vedere la salvezza, ora distante due punti e rappresentata dal dodicesimo posto del Gravina. Loris Palazzo, capitano e capocannoniere baincoazzurro, ha già nel mirino la prossima tappa con sfida sul campo del Grumentum.

Nove reti stagionali, Palazzo ha servito contro l’Agropoli il centro dell’1-0 firmato da Gulic. Nel nuovo anno, però, al numero 17 manca ancora il primo gol in casa. Quando non si può far gol, si può comunque essere utili. Un mantra per Palazzo, che è già entrato nei cuori dei tifosi biancoazzurri. Sul futuro, nessun dubbio. Nella prossima stagione l’attaccante bitontino si vede solo con la maglia della Fidelis.

Carisma al di là dei gol. L’attaccante sa bene, a 10 partite dal termine della regular season, quanto sia importante il ruolo dei senior nello spogliatoio. Grumentum e Nardò in trasferta, Fasano e Gravina in casa. Quattro gare di qui al 22 marzo come rampa di lancio per la salvezza diretta. Da vivere sfruttando in panchina la verve di mister Giancarlo Favarin, uno che di missioni complicate in panchina – vedi Lucca nella scorsa stagione – ne sa.

