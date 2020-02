Fermata autobus, il Forum “Ricorda Rispetta” punta su Largo Appiani

«Come programmato, si è tenuta il 17 febbraio scorso, l’Assemblea delle quaranta associazioni facenti parte del Forum Ambiente Salute Andria ”RICORDA RISPETTA”, avente per oggetto la individuazione della soluzione più idonea allo spostamento delle linee extraurbane dei pullman da piazza dei Bersaglieri». Interviene così, in una nota, Forum Ambiente Salute Andria ”RICORDA RISPETTA”.

«La valutazione della idoneità ha riguardato la grande area di via Appiani ed il parcheggio prossimo alla stazione di Andria Sud. La valutazione è stata effettuata raffrontando numerosi parametri fra i quali:

– disponibilità immediata dell’area;

– proprietà pubblica o privata dell’area;

– accessibilità nell’area ai pedoni;

– accessibilità con mezzi pubblici e disponibilità di parcheggi;

– distanza dalle grandi vie di comunicazione;

– accessibilità a piedi dall’area ad uffici pubblici, banche, ospedali, vie dello shopping;

– possibilità di sinergie future con altre aree presenti nelle vicinanze.

All’esame di tali parametri, valutati mediante democratica votazione da parte dei rappresentanti delle singole associazioni, è risultata maggiormente idonea allo scopo l’area di proprietà pubblica di via Appiani situata a ridosso della stazione ferroviaria nei pressi del liceo classico.

Per rispetto Istituzionale, l’esito della valutazione è stato preliminarmente portato alla attenzione del Commissario Prefettizio il quale , ha preso atto della determinazione assembleare, per cui si renderà promotore di un incontro fra il Forum Ambiente Salute Andria “RICORDA RISPETTA” ed i vertici tecnici di Ferrotranviaria spa, unico gestore di linee extraurbane su gomma che alla data odierna non ha ancora dato il proprio assenso allo spostamento del terminale delle proprie linee.

Il Forum Ambiente Salute Andria “RICORDA RISPETTA è fermamente convinto della necessità non più derogabile, per via dell’abnorme carico di agenti inquinanti, dello spostamento dei pullman da piazza dei Bersaglieri e della validità della soluzione individuata. Allo scopo provvederà a tutte le iniziative di pressione finalizzate all’ottenimento dello scopo in tempi ristrettissimi».