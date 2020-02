Ciclismo, nuovo successo per il 13enne Simone Massaro: trionfo tra gli esordienti ad Alberobello

Un bel 2019 ed un 2020 iniziato già con diversi piazzamenti importanti. Cresce e non muta il suo talento il ciclista 13enne andriese Simone Massaro, atleta dell’Andria Bike, che domenica scorsa ha vinto l’8° Challenge di Cross Country Bosco Calmerio a Coreggia di Alberobello. Una vittoria importante in un 2020 che ha già visto il 18° posto al Campionato Italiano di Ciclocross 2020 oltre al 13° posto nel Giro d’Italia di Ciclocross 2019/2020.

Una grande passione quella di Simone Massaro per le due ruote che ormai da molti anni, nonostante la sua giovane età, continua a gareggiare conquistando titoli e successi in attesa del salto nel ciclismo dei grandi. La sua categoria è quella degli esordienti secondo anno e nel 2019, il 13enne andriese ha conquistato già tre maglie di leader nello specifico Campione Regionale MTB, Trofeo Mediterraneo Cross e Leader Chellenge Puglia XCO. Piazzamento d’onore, invece, nella gara di Campione Regionale su Strada e seconda piazza anche alla gara di Campione Regionale di Ciclocross. 2019 completato dal 5° posto al Trofeo Lazio Cross. Un percorso di crescita costante premiato anche dalla Federazione Ciclistica di Puglia nelle scorse settimane. Un percorso che vuol provare a stupire ancor di più tutti anno dopo anno in attesa delle prossime sfide future.