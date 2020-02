Atletica andriese in salute: brillano le stelle di Lomuscio e Selvarolo

Gioie e soddisfazioni da Ancona. Idem da Verona. Solo gradite conferme, peraltro sempre di qualità, per il movimento giovanile andriese, che colleziona due medaglie di caratura tricolore: un oro e un argento. A salire sul gradino più alto del podio è il marciatore Nicola Lomuscio, ha sedici anni ed è allenato da Pino Tortora. Il portacolori dell’Amatori Atletica Acquaviva mette in cassaforte un altro titolo vincendo i 5000 metri ai campionati italiani allievi al coperto di atletica leggera, andati in scena al Palaindoor di Ancona. Lomuscio trionfa anche con un tempo di qualità: 21’18”, primato personale e terza migliore prestazione di tutti i tempi in Italia nella categoria. Il record, 20’57”, appartiere ad un’icona dell’atletica azzurra, Giovanni Di Benedictis, e resiste dal lontano 1985. Lomuscio non nasconde l’ambizione di riscrivere la storia sabato, quando sulla stessa pista sarà impegnato ai campionati italiani assoluti indoor.

A Verona invece nella “Giulietta&Romeo Half Marathon”, valida anche e soprattutto per i campionati italiani di mezza maratona, Pasquale Selvarolo, andriese dell’Atletica Casone Noceto Parma, sfiora il bis del 2019 nella categoria promesse, ma porta a casa comunque uno splendido argento. Notevole il tempo, 1h 03’46”, con cui l’atleta allenato da Giovanni de Rocco conclude la sua prova. Migliorato di oltre due minuti il personale sulla 21,097 km.