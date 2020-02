Campionato internazionale “Passione Pizza”: i pizzaioli andriesi Vurchio e Matera fanno incetta di premi

Basta vedere il bancone pieno di coppe e medaglie per capire che questa volta ci si è decisamente superati. Gigi Vurchio e l’emergente Antonio Matera, entrambi pizzaioli andriesi del Virgo, hanno collezionato diversi piazzamenti d’onore e diverse vittorie nell’ultima edizione del Campionato Internazionale “Passione Pizza”, svoltosi proprio ad Andria nelle scorse settimane. In particolare Gigi Vurchio ha superato se stesso e le già molteplici affermazioni arrivate negli scorsi anni: vittoria sia nella categoria “Pizza senza glutine” che nella “Pizza velocità”. Piazza d’onore nelle categorie “Pizza Larga e “Pizza Dessert”. Terzo nelle categorie “Pizza Alternativa” e “Pizza in Teglia”. Premio speciale per “miglior abbinamento” e premio speciale alla “professionalità”. Altri piazzamenti il settimo posto per la “Pizza Classica” ed il quarto posto in coppia proprio con Antonio Matera nella “Coppa Italia a coppia”.

«Sono davvero contento per tutti questi premi conquistati – ha spiegato Gigi Vurchio – soprattutto il primo posto nella categoria “senza glutine”. Qui ho realizzato una pizza che ho voluto dedicare ad una persona per me importante e cioè Patrizia con il nome di “Patty 2.0”. Sono felicissimo anche per i risultati che ha ottenuto Antonio perché si sta impegnando moltissimo e segue attentamente ciò che provo ad insegnargli. Questo sta portando ad ottimi risultati».

E proprio Antonio Matera ha conquistato il secondo posto nella categoria Pizza “Senza Glutine”, il terzo posto nella Pizza “Classica” ed un quarto posto nella Coppa Europa a Coppia con il pizzaiolo Gabriele Fucci. L’evento organizzato per il terzo anno dall’associazione omonima, ha visto il record di presenze ed iscritti con oltre 150 partecipanti.