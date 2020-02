Calcit di Andria: in distribuzione la pubblicazione sui 35 anni di attività

È in distribuzione, la pubblicazione sui 35 anni di attività del CALCIT di Andria, coordinata dal giornalista Pasquale Stefano Massaro.

Tra gli Articoli: “La nostra missione” di Nicola Mariano, “La Grande C – I 35 anni del Calcit a sostegno dei malati oncologici” di Vincenzo Napolitano; “Pina Cafaro, la presidente tra la gente” di Aldo Losito; “Si accostò e camminava con loro” don Sergio Di Nanni; “La mia Montagna” di Riccardo Ficarazzo; “Io non sono sola” di Roberta Lapenna; “La nostra solidarietà, giorno per giorno”; “Il mio viaggio – Ricordo di Isabella Lotito” di Angela Colia; “CALCIT, memoria e impegno”, di Francesco Saverio Suriano; “Da grande vorrei aiutare la gente bisognosa” di Giuseppe Lomuscio; “Una collaborazione che guarda al futuro: la scuola V. Emanuele III-Dante Alighieri e il CALCIT insieme per una cultura della prevenzione” Prof.ssa Maria Teresa Natale; “Il CALCIT si è costituito legalmente ecco i componenti”; “La F.A.V.O. nel panorama oncologico italiano” di Nicola Mariano; “Conviene essere buoni” di Vito Lomuscio; “Un anno da raccontare” di Giovanni Massaro.