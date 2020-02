Nuova Andria e Football Academy insieme per la loro “Festa Champions”

Un’iniziativa pensata in occasione di una bella coincidenza a livello sportivo. La Nuova Andria Calcio, in collaborazione la Football Academy Andria, ha organizzato una “Festa Champions” in vista della sfida degli ottavi di Champions League tra Atalanta e Valencia.

Come noto la Nuova Andria Calcio, a partire da questa stagione, ha aderito al progetto Formaciòn Valencia Italia, ideato e portato avanti dallo staff del settore giovanile della società militante nel massimo campionato spagnolo, mentre la Football Academy Andria è nata attraverso l’affiliazione ufficiale con la società Atalanta, sposandone l’idea di gioco. Due filosofie di calcio vincenti che hanno portato i due team blasonati ad affrontarsi negli ottavi di finale di Champions League.

Una bella coincidenza, dunque, che la Nuova Andria Calcio ha voluto celebrare insieme alla Football Academy Andria. Primo appuntamento martedì 18 febbraio presso il centro sportivo Andria Sport (ex Arca) a partire dalle ore 18.30. Protagonisti i più piccoli con i ragazzi delle annate 2008/2009 e 2010/2011 delle due società andriesi che gareggeranno nel loro match di andata. Il ritorno si disputerà presso il Centro Sportivo “Giulio Cesare” in occasione del ritorno di Champions League, in data 10 marzo.

Una festa di sport che Nuova Andria Calcio e Football Academy Andria sperano possa coinvolgere tutti gli appassionati di questo meraviglioso sport che è il calcio. Piccole idee ed iniziative tutte pensate per un solo scopo: far divertire i ragazzi e permettere loro di crescere attraverso il sano confronto con le altre realtà del territorio.