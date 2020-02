LIVE, Serie D Fidelis Andria – Agropoli 1-0

QUESTA PAGINA SI AGGIORNA AUTOMATICAMENTE OGNI 120 SECONDI

Gara che per la Fidelis Andria è una nuova finale da disputare con un unico risultato disponibile per continuare a sperare di poter raggiungere la salvezza diretta. E’ l’Agropoli l’avversario di turno al “Degli Ulivi”. Due risultati utili consecutivi per la squadra di Favarin che schiera il classico 3-5-2 con Gulic e Palazzo in avanti. A centrocampo, vista l’assenza per squalifica di Iannini, c’è Montemurro centrale con Langone e Petruccelli al suo fianco. In difesa torna D’Orsi e si accomoda in panchina il giovanissimo Klepo. Per l’Agropoli di Procopio, invece, un 4-4-2 con Doto e Proto in avanti.

SEGUI IL LIVE DEL PRIMO TEMPO

47′ GOL FIDELIS – Scambio tutto in velocità orchestrato da Sambou per Palazzo assist finale per Gulic che tutto solo batte Sanchez in uscita. E’ vantaggio Andria.

Due minuti di recupero.

40′ ANDRIA PERICOLOSISSIMA – Gulic sponda per Montemurro che calcia dal limite ma il tiro è a lato di poco.

33′ ANDRIA AVANTI – Forte su calcio di punizione di Petruccelli colpisce in precario equilibrio e la palla è alta.

28′ CAMBIO ANDRIA – Fuori Langone dentro Sambou.

22′ AMMONIZIONE ANDRIA – Langone interviene fallosamente nel cuore del centrocampo ed è giallo per il direttore di gara.

17′ ANDRIA PERICOLOSISSIMA – D’Orsi di testa sugli sviluppi di un corner anticipa tutti ma si vede respingere la palla sulla linea di porta da un difensore.

8′ ANDRIA AVANTI – Zingaro da destra crossa teso per Palazzo che si libera bene in area ma il suo tiro è parato a terra da Sanchez.

Partiti