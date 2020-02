Il Liceo “C. Troya” sul tetto d’Italia in filosofia: vittoria nel concorso nazionale “Romanae Disputationes”

Studenti del Liceo “C. Troya”, nella serata di ieri, hanno battuto in finale gli studenti di Brescia vincendo la finale del “Romanae Disputationes”, un prestigioso concorso nazionale di filosofia per studenti della scuola secondaria superiore.

L’evento svoltosi a Bologna prevede squadre di studenti si affrontano in sfide filosofiche: l’organizzazione dà un argomento, poi sorteggia le squadre, e allora una deve sostenere quell’argomento e una sostenere il contrario. Una giuria di professori, poi, ascolta i ragazzi e assegna i punti ad ogni fase del dibattito.

Per le semifinali i ragazzi di Andria hanno affrontato il tema “in un discorso la forma non è più importante del contenuto”. Per le finali “non ci sono cose che la parola non può esprimere”. Si sono così aggiudicati il primo premio.