Incidente in via Padre Savarese: 75enne in codice rosso al “Bonomo”

Un uomo di 75 anni ha avuto la peggio nello scontro tra un camion ed una utilitaria, una Fiat Panda, in transito su via Padre Savarese poco dopo le 14 nella periferia della Città di Andria. L’impatto ha provocato il ferimento dell’uomo alla guida dell’auto per cui è stato necessario il trasporto in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bonomo” dopo l’arrivo tempestivo prima dell’automedica e successivamente di una equipe sanitaria del 118 con ambulanza.

Sul posto anche il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale che ha compiuto i rilievi del sinistro per capire l’esatta dinamica dell’incidente e consentire i soccorsi oltre che la rimozione dei veicoli. Traffico bloccato su quella via.