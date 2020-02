“A scuola dai figli”, percorso di formazione rivolto ai genitori di ragazzi e ragazze con disabilità

L’associazione di volontariato “Camminare Insieme”, in collaborazione con il circolo Didattico “Rosmini” ha organizzato un percorso di formazione rivolto ai genitori di ragazzi e ragazze con disabilità e non: “A scuola dai figli”.

“A scuola dai figli” è un percorso di formazione che nasce da una constatazione: sono i figli e le figlie a farci diventare genitori. Scrive il filosofo Umberto Galimberti: “Non solo i genitori generano i figli, ma i figli generano i padri e le madri e consegnano loro diversi doni”. Ad essere genitori si impara. Ciò è ancora più vero se ad insegnare sono dei figli con disabilità. Cosa ci insegnano i nostri figli, cosa ci donano?

A guardare al futuro in modo diverso. Il futuro non più come un tempo in cui le cose semplicemente accadono, ma un tempo nel quale realizzare ciò che favorisce la crescita dei figli, la loro educazione, il loro inserimento sociale. Un tempo in cui impegnarsi, in cui essere cittadini attivi insieme.

Il percorso parte sabato 15 febbraio 2020 con il primo incontro “Pedagogia dei genitori” con il professor Riziero Zucchi, docente di Pedagogia Speciale presso l’università degli studi di Torino, e vedrà coinvolti 30 genitori di ragazzi e ragazze con disabilità cognitiva e non.

Il programma

Il percorso annuale previsto per il 2020 si articola in tre incontri della durata di tre ore ciascuno e in una giornata residenziale

La Pedagogia dei Genitori. Dare valore all’esperienza.

Rizziero Zucchi, docente di Pedagogia Speciale presso l’Università degli Studi di Torino, coordinatore scientifico Metodologia Pedagogia dei Genitori

– Sabato 15 Febbraio 2020, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 .

Autobiografia di un genitore. Come prendersi cura della propria storia.

Piero D’Argento, docente di Organizzazione e Programmazione dei Servizi Sociali presso l’ Università LUMSA – Taranto, formatore Metodo Autobiografico

Sabato 7 Marzo 2020 , dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Sabato 21 Marzo 2020, dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Quello che i figli ci insegnano. Giornata residenziale.

Margherita Mona, psicologa e psicoterapeuta, referente per il servizio di consulenza psicologica rivolta a persone con sD e famiglie e coordinatrice dei corsi di educazione all’autonomia AIPD -Bari.