Scippo in Corso Cavour all’uscita dalla banca ai danni di una donna

Alza ancora il tiro la criminalità locale ad Andria. Attimi di paura questa mattina nel cuore della città e precisamente in Corso Cavour. Attorno alle 11, in una giornata piovosa ma in un luogo sempre molto trafficata, un malvivente ha scippato una donna di 55 anni appena uscita dalla filiale della Banca Credem. La donna aveva svolto alcune operazioni all’interno dell’istituto di credito. La 55enne è stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti e dall’arrivo rapido dell’automedica che ha valutato la necessità di trasporto in Pronto Soccorso all’Ospedale “Bonomo” grazie anche all’ausilio di una equipe sanitaria del 118. Su quanto accaduto indaga la Polizia di Stato che sta acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza ed alcune testimonianze. Il bottino sarebbe di alcune migliaia di euro.

