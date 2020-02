Ingresso Liceo “C. Troya”, le auto potranno passare solo dal lato dei parcheggi

Nuova modifica alla viabilità attorno a Piazza Giovanni Falcone, ovvero la zona antistante l’ingresso principale del Liceo Statale “C. Troya” di Andria. Inseguito all’investimento di una studentessa appena uscita dall’Istituto, avvenuto alcuni giorni prima, il Comune di Andria aveva inizialmente scelto in modo provvisorio e sperimentale di chiudere la strada al traffico, impedendo così alle auto in transito da Via Appiani di poter girare verso destra in direzione del “Troya”. Spesso, infatti, i veicoli transitavano a velocità troppo sostenuta mettendo così in pericolo la sicurezza degli studenti.

Ora, a distanza di pochi giorni, arriva una nuova ordinanza: si istituisce «in forma sperimentale, a parziale modifica dell’ordinanza n. 50 del 31/01/2020, l’apertura del NUOVO varco di accesso da Via C. Appiani al parcheggio antistante l’ingresso dell’Istituto C. Troya, poco distante dal varco precedentemente chiuso». In sostanza si potrà transitare da quel lato di Piazza Giovanni Falcone destinato al parcheggio delle auto. Una misura che manterrebbe la sicurezza degli studenti e permetterebbe alle auto di transitare comunque dalla medesima Piazza. I blocchi stradali davanti all’ingresso dell’Istituto, con relativa deviazione, sono stati già installati.