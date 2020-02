3Place e l’impegno nelle scuole di Andria

«Continua il percorso della nostra associazione nelle scuole andriesi. Oggi, venerdì 14 febbraio, saremo presso la Scuola Secondaria di I Grado “P. N. Vaccina” di Andria dove parleremo delle cause di inquinamento e riscaldamento globale, e dei comportamenti che potremmo già adottare nel quotidiano». Interviene così, in una nota, l’Associazione 3Place.

«Gli incontri rientrano nel progetto Fridays For Future, i movimenti creatisi a seguito della protesta da parte di Greta Thunberg, e quindi con Fridays For Future Andria. Questo serve anche a dare un messaggio in più, ossia quello che gli studenti non si muovono solo per gli scioperi ma anche per altri progetti concreti per la salvaguardia del pianeta. Con questi incontri vogliamo anche rendere i ragazzi consapevoli del problema (qualora qualcuno non lo fosse ancora). Non c’è tempo, bisogna agire. Costruendo generazioni sostenibili».