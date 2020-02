Pauroso incidente sulla strada per Castel del Monte: auto colpisce un cinghiale

Un incidente stradale è avvenuto sulla S.S. 170 Dir. A per Castel del Monte, attorno alle ore 18.30. Un’auto una Alfa Romeo Giulietta, con tre persone a bordo, a poche centinaia di metri dal ristorante “Montegusto”, ha investito un grosso cinghiale che improvvisamente ha attraversato la carreggiata. L’animale è rimasto esanime sulla sede stradale e l’auto ha riportato seri danni.

incidente cinghiale (4) incidente cinghiale (2) incidente cinghiale (1)

Le persone che erano a bordo del veicolo sono state soccorse dagli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria intervenuti immediatamente sul posto. Le persone coinvolte, pur avendo riportato lievi lesioni, non hanno ritenuto di ricorrere subito alle cure dei sanitari del 118.

Il tratto di strada interessato dal sinistro stradale è stato messo in sicurezza dagli agenti della Polizia Locale fino alla completa rimozione dalla carreggiata, tramite carroattrezzi, del veicolo danneggiato e della carcassa dell’animale effettuato a cura del personale dell’A.N.A.S., ente proprietario della strada.

Dal Comando di Polizia Locale segnalano che sono in aumento gli incidenti stradali causati dagli animali selvatici, e in particolare dai cinghiali, sulle strade extraurbane murgiane ricadenti nel territorio andriese e quindi nella sfera d’intervento del Nucleo di Infortunistica Stradale, che rileva gli incidenti stradali che si verificano a più di 15 km dal centro urbano, fornendo assistenza e qualificato servizio all’utenza stradale in sostituzione di altri organi di Polizia stradale in perenne carenza di organico, anche se lo stesso Corpo di Polizia Locale è fortemente sottorganico.