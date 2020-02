Meteo, irrompe una veloce perturbazione: venerdì con vento e temporali

Dopo un inizio settimana contraddistinto dall’arrivo di venti di scirocco che hanno portato a un rialzo termico anomalo rispetto alla media del periodo con i termometri che hanno registrato quasi i 20 gradi, nella giornata di domani è previsto l’arrivo in Puglia e nel nostro territorio di una veloce perturbazione. Già in mattinata i venti supereranno i 40 km/h, poi spazio alle precipitazioni con temporali che persisteranno sino al pomeriggio. Miglioramenti in serata con le temperature che comunque saranno in diminuzione. Sabato e domenica previsto bel tempo con sole quasi ovunque e temperature abbastanza miti.

METEO ANDRIA