Fidelis Andria: contro l’Agropoli out Iannini per squalifica

Continua la preparazione della Fidelis Andria in vista del fondamentale match salvezza di domenica al “Degli Ulivi” contro l’Agropoli. Tutti a disposizione del tecnico andriese tranne Lanzolla e Sevcik che però sono sulla via del recupero. Per la gara contro i campani, invece, non sarà a disposizione Gaetano Iannini che dovrà scontare un turno di squalifica dopo l’ammonizione di domenica scorsa a Brindisi.