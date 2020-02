Spostamento fermata autobus, Di Bari: «Persi quattro anni a causa dell’indecisione del centrodestra»

«Da tempo chiediamo lo spostamento della fermata degli autobus da piazza Bersaglieri, dove ormai l’aria è diventata irrespirabile. Per questo non possiamo che appoggiare la proposta di 40 associazioni andriesi facenti parte del Forum Ambiente Salute, “Ricorda, Rispetta” che chiedono lo spostamento degli autobus da piazza Bersaglieri a largo Appiani, la stessa che abbiamo più volte fatto con Michele Coratella e Giuseppe D’Ambrosio».

Lo dichiara la consigliera del M5S Grazia Di Bari, ricordando come a novembre del 2016 l’ex sindaco Giorgino avesse annunciato lo spostamento, seguito a febbraio 2019 dall’annuncio dell’assessore Matera che prometteva lo spostamento entro giugno 2019 ma a distanza di tempo niente sia cambiato.

«Non capisco – continua Di Bari – come il consigliere regionale ed ex comunale Marmo, abbia cambiato idea, proponendo di spostare la fermata nel parcheggio della stazione Andria Sud. Se si decidesse di percorrere questa strada, sarebbe necessario un bus navetta per fare la spola tra le stazioni Andria centro ed Andria sud, e la domanda nasce spontanea: con quali soldi dovremmo impiegare il trasporto pubblico, visto che Giorgino, Marmo e l’ex assessore Matera hanno lasciato il Comune di Andria con tanti debiti? Per uno spostamento nella stazione Andria sud, si deve attendere la realizzazione dell’interramento della ferrovia, in modo da poter utilizzare una navetta ferroviaria come una metropolitana, per potersi spostare in velocità. Senza contare che il parcheggio della stazione Andria Sud è di proprietà di Ferrotramviaria e quindi anche qui ci sarebbe da chiedere: il parcheggio sarebbe a pagamento? Resta lo sconcerto per questi politici del centrodestra, che sulla questione prima ci hanno fatto attendere 4 anni, poi hanno cambiato idea ed ora si ripropongono alla guida della città. Del resto, se Marmo con i suoi al Comune di Andria negli ultimi 9 anni, si fossero impegnati a far realizzare l’interramento della ferrovia secondo i tempi preventivati (nel 2015) e non avessero perso la prima tranche di finanziamenti europei, ora avremmo potuto procedere con altre soluzioni. È stato l’ennesimo danno che hanno fatto alla città».