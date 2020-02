Settore giovanile Fidelis: vola la Juniores, battuta 2-1 la Vastese

Vittoria di fondamentale importanza, quarto successo nelle ultime 5 gare e quinto risultato utile consecutivo, sono questi i numeri per la Juniores della Fidelis Andria che dopo qualche innesto nel mercato dicembrino ha invertito la rotta e si è tirata fuori dalle zone rosse della classifica. I ragazzi di mister Francesco Di Palma nell’ultimo turno hanno sconfitto tra le mura amiche la Vastese con il risultato di 2-1. I biancazzurri erano sotto dopo pochi minuti ma nel finale una doppietta del giovane Daniele Leonetti ha regalato 3 punti importantissimi. Nel prossimo weekend la Fidelis Andria affronterà in trasferta il Pineto.

Continua la marcia trionfale delle compagini Allievi e Giovanissimi. L’Under 17 allenata dal tecnico Alessandro Di Bari é uscita vittoriosa dal derby con la Nuova Andria. I biancazzurri si sono imposti con un netto 5-0. Nel prossimo turno i leoncini affronteranno al, “Sant’Angelo dei Ricchi”, L’Uniti per Cerignola, terza forza di questo campionato.

Dilaga e continua a mantenere la vetta della classifica in solitaria l’under 15 biancazzurra. I ragazzi allenati dal duo Pizzolorusso-Lagrasta hanno sconfitto 10-0 il Medaglie D’oro Barletta. Domenica prossima i giovanissimi affronteranno in trasferta, i pari età dell’Uniti per Cerignola.