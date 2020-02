Antonio Tragno nuovo “SLO” della Fidelis Andria

La Fidelis Andria lo aveva annunciato, per bocca del suo Presidente Aldo Roselli, già nella scorsa settimana. Puntuale è arrivata la nomina. La Fidelis, infatti, ha affidato il ruolo di “SLO” ad Antonio Tragno alla sua seconda esperienza nell’ambito della prima società calcistica cittadina dopo aver ricoperto un incarico nel torneo di Eccellenza. Lo SLO, acronimo di “Supporter Liaison Officer”, Sostenitore ufficiale di collegamento, è il responsabile della tifoseria nominalto dai club.

Una figura che nei campionati dilettantistici non è obbligatoria ma che la Fidelis Andria ha voluto fortemente per far vivere ancor di più le vicende della società sportiva ai propri tifosi. Antonio Tragno, molto noto in città sia per la sua attività professionale che per l’attività sociale e la sua passione smisurata per i colori biancazzurri, sarà presentato domenica prossima nel corso della gara casalinga tra Fidelis Andria ed Agropoli in programma alle ore 15. «E’ per me un onore ed un importante onere assumere questa carica – ha spiegato Tragno – lavoreremo alacremente per ricucire i rapporti e soprattutto per remare tutti assieme alla conquista di questa fondamentale salvezza».