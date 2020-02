La Biblioteca diocesana ricorda Brigida Matera con l’incontro “I libri per tutti”

Giovedì 13 febbraio la Biblioteca diocesana “San Tommaso d’Aquino” di Andria, in ricordo della bibliotecaria Brigida Matera, nel decennale della sua morte, promuove un incontro in collaborazione con il presidio locale Nati per Leggere, il Centro di orientamento “Don Bosco”, la rete delle Biblioteche scolastiche di Andria, il Museo Creattivo “Laportablv” e l’Azione Cattolica Ragazzi.

Appuntamento alle ore 18.30, presso il Museo diocesano “San Riccardo (Via De Anellis, 46), con “I LIBRI PER TUTTI. Libri in simboli e strategie di inclusione”.

Interviene Anna Peiretti, Responsabile del progetto “I libri per tutti” – Fondazione Paideia. Introduce: don Mimmo Basile, Direttore della Biblioteca diocesana. Saluti: S.E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria.

“I libri per tutti” è un progetto editoriale per l’inclusione che prevede la pubblicazione in versione digitale di libri con i simboli utilizzati nella Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) per favorire una lettura accessibile a tutti i bambini.

Il tema sta particolarmente a cuore alla Biblioteca e ai partners coinvolti, che condividono la passione ed il compito educativo e l’obiettivo della promozione della lettura come strumento di inclusione sociale. E’ invitata la cittadinanza.