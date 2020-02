Devozione e speranza, la Madonna di Lourdes incontra i pazienti del “Bonomo”

Un rito che da sempre dona emozioni profonde, preghiera e soprattutto speranza. L’effige della Madonna di Lourdes, in occasione della 28^ Giornata Mondiale del Malato, ha incontrato gli ospiti e i pazienti dell’ospedale “Bonomo” di Andria. Lo ha fatto attraverso la tradizionale processione nei corridoi e nelle stanze del nosocomio andriese. Stanza dopo stanza, piano dopo piano, la Madonna di Lourdes ha incontro i suoi fedeli nel momento della malattia, il più difficile, per dare loro conforto ed un messaggio di speranza. Il cammino della Vergine è stato accompagnato da tanti fedeli accorsi al “Bonomo” per pregare tutti insieme, con grande devozione.

La Madonna di Lourdes, come da tradizione, ha poi proseguito il suo cammino verso la Cattedrale di Andria. Ad attenderla altri fedeli per celebrare insieme la Santa Messa. Davvero tanti i cittadini che hanno risposte “presente” alla chiamata della Vergine, un coinvolgimento da sempre importante. Come ribadito dallo stesso don Sabino Troia «quando la Madre Celeste chiama, i figli non possono restare a casa».

