Bomba sotto auto di un carabiniere, On. Sasso (Lega): «Disegno criminale ed intimidatorio, lo Stato risponda»

«Ancora una volta un attentato esplosivo. Ancora una volta ai danni di un carabiniere in servizio ad Andria. Salgono a tre i gravissimi atti intimidatori attuati ai danni dei carabinieri, tutti operanti ad Andria, nell’arco di un anno, con l’ultima e pericolosissima esplosione avvenuta questa notte a Ruvo. La criminalità alza il livello dello scontro con lo Stato la risposta dello Stato non si faccia attendere e sia risolutiva, potente, efficace». Interviene così, in una nota, l’on. Rossano Sasso (Lega).

«Giunga la mia solidarietà e quella del mio partito a tutta l’arma dei Carabinieri, ma la solidarietà da sola non basta. Da parlamentare mi batto da anni in tutte le sedi per portare più uomini e più mezzi nei territori interessati da questa ondata criminale, che purtroppo nella nostra Puglia sono tanti. Questa stessa mattina scriverò una interrogazione urgente al ministro Lamorgese, affinché alle parole seguano i fatti. Pugno duro e reazione immediata, dobbiamo estirpare questo male dalla nostra terra».