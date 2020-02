Bomba sotto auto di un carabiniere, Marmo (FI): «Gravissimo, serve intervento duro dello Stato»

«Non è grave, è gravissimo: hanno fatto esplodere l’automobile di un carabiniere in servizio ad Andria con un ordigno a base di tritolo. Un boato che ha squarciato il silenzio della notte a Ruvo di Puglia, dove abita il vice brigadiere. Un atto che alza l’asticella d’allarme e che merita la massima attenzione anche del governo nazionale: non si conoscono ancora i dettagli né i responsabili, ma è evidente che si tratti di un gesto intimidatorio che rivela il livello di aggressività della criminalità. Siamo vicini a lui e alla sua famiglia, ma chiediamo un intervento forte dello Stato, in grado di far sentire il pugno duro contro chi minaccia coloro che servono la Nazione e rischiano ogni giorno la propria vita per garantire la pubblica sicurezza».

E’ quanto dichiarato in una nota dal presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo.