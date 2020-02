Attentato a carabiniere, Di Bari: «Massimo impegno a tutti i livelli per garantire maggiore sicurezza»

«L’attentato di questa notte a Ruvo di Puglia ai danni di un carabiniere da tempo impegnato attivamente nell’attività di contrasto al crimine organizzato ad Andria, è gravissimo e merita una risposta immediata. Siamo certi che lo Stato darà immediatamente una risposta forte. La sicurezza non deve essere solo percepita ma deve essere una realtà per questo a tutti i livelli il nostro impegno è massimo per avere un aumento dell’organico delle forze dell’ordine e dei mezzi. Qualche giorno fa il deputato Giuseppe D’Ambrosio ha scritto al Ministro dell’interno per poter chiedere l’arrivo di nuove unità a supporto dell’attività di prevenzione e contrasto al crimine, in attesa della realizzazione della nuova Questura, i cui fondi dopo anni sono stati sbloccati grazie al sottosegretario Sibilia. Continueremo a batterci per poter vivere in un territorio sicuro».

Ad affermarlo è la consigliera regionale del M5S Grazia Di Bari.