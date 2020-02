Le Amiche per le Amiche e Diúnamis dialogano con la scrittrice Giovanna Politi

Dopo il successo e la grande partecipazione nell’incontro con la blogger Silvia Berri, un altro evento di cartello riunirà le “Amiche per le Amiche” il 14 febbraio ad Andria. Il sodalizio al femminile incontra la scrittrice Giovanna Politi, che presenterà il libro “Io sono l’a-more” (casa editrice Kimerik), già nei primi posti delle classifiche di vendita a distanza di solo poche settimane dalla sua uscita. L’evento, che si svolgerà presso la Foresteria Pellegrino in via Vincenzo Monti 4, è curato in collaborazione con “Diúnamis”, associazione di talenti andriesi che ha organizzato un reading di alcuni passi del romanzo, la cui lettura sarà affidata a Giovanni Cicco e Rebecca Capurso. Dialogherà con l’autrice l’avv. Francesca Magliano, presidente onorario e fondatrice delle “Amiche per le Amiche”.

Un incontro di indubbio spessore culturale che pone al centro del dibattito il sentimento più grande di tutti, ovvero l’amore vero, puro, intenso: una forza che aiuta ad accettare se stessi e gli altri abbattendo le barriere dei pregiudizi, a sentirsi liberi e a fare delle proprie debolezze una risorsa. Il sentimento che nel romanzo di Giovanna Politi si descrive è l’a-more, ovvero negazione della morte (in latino mors) e dunque eterno, infinito; amare, anche solo per un solo istante, permette di sublimare la propria anima rendendola immortale. Il romanzo, che la scrittrice salentina ha presentato anche alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, una delle più prestigiose al mondo, è la storia del “sentire” oltre l’udibile: protagonista è Livia, una ragazza sorda dalla nascita ma nonostante la sua limitazione fisica riesca a sperimentare, attraverso gli altri sensi, una profonda conoscenza di sé e degli altri, costruendosi una personalità forte, capace di amare. La protagonista vive l’Amore anche nel silenzio, perché è importante ascoltare gli altri ma anche se stessi. Questi e tanti altri i temi che le “Amiche per le Amiche” e i giovani talenti di “Diúnamis” avranno il piacere di sviscerare con l’autrice Giovanna Politi. Appuntamento dunque al giorno degli innamorati, il 14 febbraio con inizio alle ore 18,30.