La statua della Madonna di Lourdes in processione nei reparti dell’ospedale “Bonomo”

Per la giornata di martedì 11 febbraio la Diocesi di Andria ha indetto la 28^ giornata del Malato con la tradizionale processione della statua della Madonna di Lourdes prima nei reparti dell’ospedale “Bonomo” o poi per le vie della città.

Ecco il programma di martedì 11 febbraio:

– ore 17.00: processione con la statua della Madonna di Lourdes nei reparti dell’ospedale “Bonomo”;

– ore 18.00: processione verso la chiesa Cattedrale (via Duca di Genova, via Regina Margherita, piazza Imbriani, via De Gasperi, porta Castello, piazza Catuma, via Vaglio, piazza La Corte);

– ore 19.00: Santa Messa in Cattedrale presieduta da Mons. Luigi Mansi.