Trani Capitale della Cultura 2021, Andria Bene in Comune: «Opportunità anche per la nostra città»

«Ieri è stata presentata al pubblico la candidatura di Trani a Capitale Italiana della Cultura 2021. Un progetto che, come dichiarato dallo stesso Sindaco di Trani e dal Presidente della Provincia BAT, tra i suoi obiettivi ha anche quello di definire un piano culturale condiviso per tutto il territorio provinciale. A tal proposito, è stato lanciato un avviso pubblico per presentare proposte progettuali da inserire nel programma del dossier di candidatura, aperto a tutte le imprese ed associazioni culturali, enti del terzo settore e liberi cittadini di tutta la Provincia di Barletta-Andria-Trani». Parola ad Andria Bene in Comune che invita tutte le forze positive della Città a non perdere questa opportunità.

«A prescindere dalla possibile vittoria del bando da parte della Città di Trani, riteniamo che questa possa essere l’occasione e l’inizio giusto per co-disegnare ed immaginare finalmente una strategia provinciale per la cultura. Il rilancio del nostro territorio, infatti, passa per la condivisione di idee, energie e capacità tra tutte le diverse comunità che lo compongono. In questo momento di vuoto politico, tuttavia, Andria rischia di rimanere tagliata fuori anche da questo percorso. È per questo che invitiamo tutte le forze positive della nostra città a partecipare a questa iniziativa: doniamoci l’opportunità che Andria possa contribuire al progetto e prenderne parte. Il tema, che ci entusiasma e coinvolge particolarmente, è “Convivio di culture, convivio di differenze”. Al Comune di Trani, ovviamente, vanno il nostro ringraziamento per aver fatto di questa iniziativa un progetto aperto al territorio ed i nostri migliori auguri per il successo della sua candidatura».