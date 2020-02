Sport Week: poker di vittorie per la Florigel Pallavolo, ruggito Pallacanestro Andria

Quarta vittoria consecutiva per la Florigel Pallavolo Andria che batte Osimo al tie-break, ritorna al successo la Pallacanestro Andria che supera in scioltezza il Diamon Foggia, sconfitte esterne amare per Futsal, San Valentino e Audax Volley. Cade in casa la Virtus che finisce in zona play-out.

Nel dettaglio i risultati:

CALCIO

– Brindisi – FIDELIS ANDRIA: 4-2 (Serie D)

– VIRTUS ANDRIA – Audace Cagnano: 1-2 (Prima Categoria)

CALCIO A 5

– Aredeo Calcio a 5 – FLORIGEL FUTSAL ANDRIA: 9-7 (Serie C1)

VOLLEY

– FLORIGEL PALLAVOLO ANDRIA – La Nef Osimo: 3-2 [28-26, 25-15, 17-25, 23-25, 16-14] (Serie B)

– Dinamo Molfetta – AUDAX VOLLEY: 3-0 [25-16, 25-20, 25-15] (Serie D)

– Diomede Canosa – AGRIMAG ANDRIA: 3-2 [23-25, 25-20, 21-25, 25-16, 15-11] (Prima Divisione)

PALLAMANO

– FIDELIS ANDRIA HANDBALL: riposa (Serie B)

BASKET

– PALLACANESTRO ANDRIA – Diamond Foggia: 81-52 (Prima Divisione)