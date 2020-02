LIVE Serie D, Brindisi-Fidelis Andria 0-0

QUESTA PAGINA SI AGGIORNA AUTOMATICAMENTE OGNI 120 SECONDI

Nuova gara da dentro o fuori per la Fidelis Andria che sul “Fanuzzi” di Brindisi. Favarin cambia diversi interpreti in campo a causa delle assenze: out per squalifica sia D’Orsi che Langone, non c’è neanche Lanzolla che non recupera dopo l’infortunio di domenica scorsa. Ed allora in campo il trio di difensori Forte-Klepo-Porcaro davanti al confermato Tarolli. In attacco il tandem Gulic-Tedesco mentre spazio dal primo minuto sia per Zingaro che per Sambou sulle ali. Stesso modulo per il Brindisi di Ciullo con Tourè ed Ancora in avanti.

SEGUI IL LIVE DEL SECONDO TEMPO

9′ FIDELIS AVANTI – Zingaro crossa da destra e Sambou di testa la tocca troppo alta.

8′ AMMONIZIONE BRINDISI – D’Ancora ferma fallosamente Nannola e viene ammonito.

6′ FIDELIS PERICOLOSISSIMA – Iannini serve sulla corsa Sambou che si inserisce perfettamente in area ma si allunga la palla quel tanto che basta per permettere a Pizzolato di salvare tutto.

PARTITI

SEGUI IL LIVE DEL PRIMO TEMPO

Finito il primo tempo.

46′ BRINDISI AVANTI – Ancora calcia dal limite ma Tarolli si accartoccia e salva a terra.

34′ AMMONIZIONE BRINDISI – Iannicello ferma fallosamente Gulic ed è giallo.

23′ ANDRIA PERICOLOSISSIMA – Tedesco controlla bene il pallone proviente dalle retrovie e calcia in porta nel cuore dell’area di rigore ma Pizzolato respinge.

20′ ANDRIA PERICOLOSA – Gulic serve perfettamente Montemurro al limite il cui tiro è basso e bloccato da Pizzolato a terra.

18′ AMMONIZIONE ANDRIA – Montemurro interviene su D’Ancora ed è giallo.

7′ BRINDISI AVANTI – Marino dal limite calcia di sinistro debole e fuori.

Partiti