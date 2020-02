Prevenzione e cura delle patologie mammarie, incontro ad Andria il 22 febbraio

“Prevenzione e cura delle patologie mammarie”, è il titolo dell’incontro organizzato ad Andria dal Partito Democratico locale previsto per sabato 22 febbraio dalle ore 10 alle 12. L’evento in via Enrico Dandolo 92/94 (una traversa di viale Roma), nonché nuova sede le PD Andria.

Interverranno: Dr. Nocola Petrarota chirurgo senologo Ospedale di Andria; Dr.ssa Annunziata Russo Radiologa Senologa Ospedale di Barletta; Dr. Savino Arbore Chirurgo Plastico Ospedale di Andria.