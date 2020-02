Pallamano: la Gymnica Sveva si ritira dal campionato di serie B

Un fulmine a ciel sereno, senza alcun preavviso e senza alcuna giustificazione.

La Gymnica Sveva, società andriese iscritta al campionato nazionale di serie B di Pallamano, ha ufficialmente ritirato la squadra dal torneo.

A renderlo noto è la Federazione Italiana Giuoco Handball tramite un comunicato ufficiale. Una decisione quella del sodalizio andriese che ha avuto conseguenze anche sulla formazione giovanile dell’Under 19, esclusa dal campionato di competenza.

In attesa di una comunicazione della società, che probabilmente non arriverà mai, la Gymnica Sveva dovrà versare alla Federazione una somma di 1000 euro, la sanzione pecuniaria in caso di ritiro.