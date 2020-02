Nelle sale “Il ladro di giorni”: Scamarcio sorprende tutti per bravura e l’amore per Andria

Da due giorni nelle sale “Il ladro di giorni”, l’ultima fatica di Riccardo Scamarcio per la regia di Guido Lombardi. Oltre 100 minuti per raccontare ed indagare, in un road movie, il rapporto padre-figlio.

Ma sorpresa all’interno del film che consacra ancora una volta la bravura dell’attore andriese, c’è anche spazio per mettere in evidenza l’amore di Scamarcio per la sua terra e la sua città. Ancora una volta protagonista è la squadra di calcio della sua città e cioè la Fidelis di cui, in una delle scene, intona un coro. Il video è divenuto ben presto virale.

Il VIDEO