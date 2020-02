La Fidelis a Brindisi alla ricerca di conferme. Favarin: «Gara difficile, ma noi motivati»

Con la Fidelis, in questa annata, non passa settimana in cui annoiarsi. Il successo domenica scorsa contro il Francavilla, in 9 uomini contro undici per gran parte della gara, ha sicuramente galvanizzato un ambiente reso sempre più depresso dai tanti risultati negativi collezionati. I tre punti di domenica scorsa sono anche valsi uno stacco deciso sul penultimo posto ed un rilancio verso la zona salvezza diretta. Ma, affinchè quei punti divengano realmente importanti, c’è da smuovere ancora la classifica nella gara di domenica quando la Fidelis di Favarin sarà di scena nel sentito derby contro il Brindisi.

Una gara complicata contro un avversario che soprattutto in casa ha costruito l’attuale posizione di metà classifica. Una gara che Favarin dovrà affrontare senza Langone e D’Orsi squalificati e con un acciaccato Lanzolla che proverà fino all’ultimo ad esser del match dopo aver lasciato anzitempo per un problema muscolare domenica il terreno del “Degli Ulivi”.

In settimana poi le dimissioni del Presidente Aldo Roselli a seguito della contestazione della Curva, dimissioni poi rientrate giovedì sera con una conferenza stampa fiume in cui tanti sono stati i temi affrontati da Roselli. Dalla squadra non è mai mancata la vicinanza al Presidente, così come conferma Giancarlo Favarin, il quale però ha un rammarico proprio per quanto accaduto domenica scorsa.

Il servizio di News24.City.