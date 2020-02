Auto si ribalta sulla ex SS98 nei pressi di Montegrosso: ma chi era a bordo scappa via

Un’auto si è ribaltata questa sera attorno alle 23 sulla SP2, la ex SS98 nei pressi di Montegrosso, in un tratto in cui sono in corso i lavori stradali di ammodernamento del tratto viabile. Immediata la telefonata di alcuni autisti di passaggio alle forze di polizia ed al 118. Ma giunta sul posto una equipe sanitaria da Andria, la sorpresa: nella vettura non c’era più nessuno.

Chi era a bordo della vettura, dopo l’incidente, è immediatamente fuggito. Sulla vicenda ora indaga la Polizia di Stato di Andria arrivata sul posto poco dopo.