Patronato e assistenza, nella sede Confcommercio di Andria arriva l’Enasco

Lavoratori, pensionati, famiglie, persone con invalidità. Alla Confcommercio di Andria è attivo dal 1° febbraio uno sportello gestito da consulenti di 50&PiùEnasco, l’istituto di patronato e assistenza sociale, che da oltre 50 anni tutela i diritti di tutti i cittadini offrendo gratuitamente assistenza e consulenza per tutte le tipologie di prestazione erogate dall’Inps e dagli enti collegati. Gli operatori, anche nella sede di Andria, forniranno consigli in merito alle soluzioni più idonee per andare incontro alle singole esigenze di assistenza sociale e previdenziale, così come accade negli 886 punti operativi dislocati in Italia e all’estero.

Lo sportello di via Nicola Pisano ad Andria sarà aperto il mercoledì mattina dalle 9 alle 13 ed il venerdì pomeriggio dalle 16 alle 19, in queste due giornate saranno a disposizione dell’utenza i consulenti dell’Enasco. Per tutti gli altri gli altri giorni, invece, degli operatori saranno sempre pronti per fornire informazioni sui servizi.

«Siamo pronti e preparati per garantire un’attività di assistenza previdenziale per tutti i cittadini e relativa assistenza fiscale. Facciamo consulenza pensionistica con il calcolo presunto della pensione o possiamo verificare il diritto alla pensione anticipata con Quota 100, tanto per fare qualche esempio», spiega Alessandro Bottalico, responsabile Enasco della Bat.

«Con l’apertura di questo sportello nella nostra sede di via Nicola Pisano incrementiamo i servizi che come Confcommercio offriamo ai nostri associati e non solo. Questa volta, con il patronato ci rivolgiamo ad una larga platea di utenti e non solo a commercianti e imprenditori per i quali quotidianamente siamo in campo», conclude Claudio Sinisi, delegato Confcommercio di Andria.