Giornalisti in erba, alunni dell’Istituto “Verdi” in trasferta in una storica edicola andriese

Giornalisti in erba. Non poteva esserci nome più appropriato per descrivere uno dei progetti della Scuola primaria “Verdi” di Andria. 23 piccoli aspiranti giornalisti che scarpe comode e tanta curiosità, si sono dati appuntamento all’interno della storica edicola “Massaro” della città per assaporare dal vivo uno degli ultimi passaggi dell’informazione prima di esser maneggiata dai lettori. Il profumo di inchiostro e carta tipico di un luogo in cui spesso i più piccoli non entrano, ma in cui si apre una finestra reale sulla città e sul mondo. Accompagnati dalla docente dell’Istituto “Verdi” Angela Simone e dal tutor Maria Giulia Pistillo, gli aspiranti giornalisti hanno potuto toccare con mano, grazie alle antiche copie dei quotidiani della Signora Lella, un pezzo di storia del giornalismo e della città.

giornalisti in erba pon scuola verdi giornalisti in erba pon scuola verdi giornalisti in erba pon scuola verdi

Con l’aiuto poi di un nostro giornalista, Stefano Massaro, il tour pomeridiano ha permesso di accompagnare i piccoli giornalisti in erba attraverso un viaggio nella notizia. Un lavoro h24 che non conosce soste, per molti il mestiere più bello del mondo, una passione che si alimenta giorno dopo giorno nella curiosità di chi vuole comprendere cosa lo circonda. E i piccoli aspiranti giornalisti hanno preso appunti, hanno posto tante domande, hanno espresso le proprie curiosità, pensando probabilmente all’articolo che loro scriveranno che magari un giorno sarà impresso, con la loro firma, su uno di quei giornali presenti in edicola.