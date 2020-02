Federico II di Svevia raccontato attraverso i luoghi che gli tolsero il fiato

«Quello che vi proponiamo non è un semplice trekking con visita al Castel del Monte. Vi parleremo invece di una persona speciale, Federico II di Svevia, appunto, dalle ragioni della sua nascita in una tenda in piazza a Jesi, al suo genio al suo straordinario amore per la nostra Regione ed in particolare alle Murge, Federico scriveva “Se il Signore avesse conosciuto questa piana di Puglia, luce dei miei occhi, si sarebbe fermato a vivere qui”». Scrivono così, in una nota, gli organizzatori dell’evento intitolato “Federico II di Svevia – Stupor Mundi” in programma domenica 1 marzo a partire dalle 8.30.

«Vi parleremo del “De arte venandi cum avibus” non un semplice trattato sulla falconeria ma un vero e proprio libro di ornitologia scritto 500 anni prima di Linneo. Visiteremo anche il Castello (visita gratuita) e vi parleremo delle varie teorie sul suo utilizzo, da quelle classiche del prof. Licinio alle più ardite proposte dall’architetto Fallacara. Resteremo insieme tutta la giornata con pranzo a sacco. La visita al Castello sarà suffragata dalle spiegazioni della dott.ssa Muraglia guida turistica e guida ufficiale del Parco nazionale dell’Alta Murgia».

Per info e prenotazioni 3405488636.