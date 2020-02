Il Circolo Tennis Andria presenta l’organico per la prossima serie C a squadre

Matricola sì, ma con tanta voglia di stupire e nessuna intenzione di essere una comprimaria. Nuovo anno, nuova stagione agonistica, nuova categoria per il Circolo Tennis Andria, iscritto quest’anno al campionato maschile a squadre di serie C, torneo che prevede prima una fase regionale, al via nel mese di marzo, e poi un segmento a livello nazionale. La realtà andriese parte senza eccessivi proclami, ma con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per ben figurare.

Conferma della categoria prima di tutto, dunque. Senza disdegnare la possibilità di togliersi qualche soddisfazione in più. Ed è per quest’ultimo motivo che il Circolo Tennis Andria ha deciso di aggiungere all’organico, allestito dal diesse Chieppa, in compagnia del presidente Antonio Quacquarelli e del maestro Claudio Racanati, due pedine di spessore: Gianni Narcisi, di Locorotondo, classificato 2.6, ed il tranese, 2.8, Luigi Bianchi. Conferme in blocco, invece, per tutti i protagonisti della scorsa esaltante stagione, a partire dal cosentino Amedeo Jorio, 2.8. Continueranno a far parte della rosa andriese anche Matteo Lasaponara, Stefano Petruzzelli, Alessandro Chieppa, Michele Simone, oltre al direttore sportivo Riccardo Chieppa e al maestro Claudio Racanati.