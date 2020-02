“La città si-cura: sicurezza e legalità” incontro l’8 febbraio ad Andria

Continua il percorso di formazione sull’amministrazione della città organizzato dal Forum all’Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Andria. L’obiettivo è quello di educare i partecipanti alla partecipazione attiva relativa alle questioni politiche, sociali, economiche e culturali dell’ente pubblico che abitano.

Nella prima parte dell’anno i corsisti hanno affrontato i temi legati alla storia del territorio, agli strumenti di partecipazione civica dei cittadini, con una introduzione generale all’unità amministrativa; dall’inizio del nuovo anno stanno esaminando gli ambiti di azione dell’amministratore locale. Passando dalla “teoria alla pratica”, si aiutano i corsisti a scoprire la macchina amministrativa e gli strumenti fondamentali del suo funzionamento.

Sabato prossimo, alle ore 16.00, presso la Biblioteca Diocesana “S. Tommaso d’Aquino” di Andria interverranno il dott. Emanuele Bonato (Primo Dirigente del Commissariato di P.S. di Andria) e il prof. Avv. Giuseppe Losappio (docente universitario di Diritto Penale) per affrontare i temi della sicurezza e della legalità in città. Il titolo previsto per l’incontro “La città si-cura” anticipa già la caratura delle prolusioni, evidenziando l’importanza di non delegare a terzi la sicurezza della propria città, ma partecipando attivamente e collaborando con le forze dell’ordine.

Data l’importanza della tematica affrontata e vista la notevole attenzione che il Forum socio-politico da tempo dedica al tema della legalità, la lezione di sabato prossimo 8 febbraio sarà aperta alla cittadinanza. Una bella occasione da non perdere non solo per i corsisti, ma anche per coloro che vogliono partecipare alla costruzione di una città più sicura e di una cittadinanza maggiormente consapevole del proprio nella legalità delle relazioni.