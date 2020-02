La città di Andria aderisce al “Patto per la lettura”

Inserito sull’home page del Portale Istituzionale, all’indirizzo www.comune.andria.bt.it, il banner “Andria Patto per la lettura” che contiene tutti i dettagli relativi alla adesione della Città di Andria al Patto per la lettura, ovvero la Deliberazione del Commissario Straordinario e la Scheda di adesione AL “PATTO LOCALE PER LA LETTURA DELLA CITTÀ DI ANDRIA”.

Questa scheda, editabile, può essere compilata da scuole, associazioni, sodalizi, organizzazioni, parrocchie, soggetti privati, librerie, biblioteche scolastiche, etc. L’adesione, totalmente gratuita, è necessaria ed utile per dare vita ad una rete territoriale di promozione e sostegno della lettura. Le adesioni devono essere inviate, via mail, a cultura@cert.comune.andria.bt.it e a stampa@comune.andria.bt.it.